Собчак оказалась свидетельницей драки Виторгана и Богомолова

Случайный свидетель и охранник кафе рассказали подробности о драке между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вечером 21 января мужчины встретились в одном из ресторанов Москвы. По словам охранника кафе, жена Виторгана Ксения Собчак приехала в заведение вместе с Богомоловым: «Она приехала с ним, они сидели час где-то. Потом неожиданно приезжает Виторган и это все видит, ну и начинается [ссора]».

Через некоторое время Виторган и Богомолов вышли на улицу, где завязалась потасовка. Как отметил свидетель, телохранители обоих мужчин не вмешивались в конфликт.

Богомолов пострадал в драке, но от госпитализации отказался. «Нос хорошо ему разбили», — сказал очевидец. Он предположил, что Виторгану может грозить уголовное наказание за нападение на режиссера.

Еще одна свидетельница конфликта рассказала изданию «Московский комсомолец» о том, что слышала, как режиссер признался врачам, что драка произошла на почве ревности. «Слышала, как сказал врачам, мол, это из-за женщины. Говорит: "Зачем меня в больницу, я останусь здесь, буду ждать друзей. Полицию тоже не надо, я знаю его, это не было для меня неожиданностью"», — передала она слова Богомолова.

Сотрудники скорой помощи на месте инцидента обработали раны пострадавшего: гематому на лбу, разбитый нос и несколько ушибов на лице.

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