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Шнуров поиздевался над развратными шпагатами Волочковой

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Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение балерине Анастасии Волочковой, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

В стихотворении Шнуров отметил, что все, у кого отсутствует талант, могут просто делать шпагат, чтобы собрать лайки и подписчиков в социальных сетях. Он также выложил фотографию, на которой делает некое подобие шпагата возле бассейна на песчаном берегу.

Фото опубликовано @shnurovs

Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.

Музыкант указал на то, что развратные снимки также помогают привлечь аудиторию.

На лице, — мерси баку,
Ленточка на письке.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки.

Ранее в январе Волочкова привлекла к себе внимание общественности, выложив видео с Мальдивских островов. Балерина заявила, что решила не возвращаться в Россию, однако затем все же прилетела домой и опубликовала голое фото из сугроба.

В том же месяце Шнуров в стихах высмеял депутата Госдумы России Виталия Милонова, которого назвал «законотворцем антигеем с шилом в жопе».

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