Волочкова улетела на Мальдивы и решила не возвращаться

Балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и останется там. Об этом она написала в Instagram.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — отметила артистка.

Она также добавила, что ищет местную школу для дочери Арины.

В августе сообщалось, что Волочкову госпитализировали в Греции. Плавая в море, она ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.

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