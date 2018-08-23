Волочкову экстренно госпитализировали в Греции

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в больницу во время отпуска в Греции. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень, с морскими ежами», — рассказала она. По ее словам, ей было страшно смотреть на свою стопу, потому что она была вся в иголках.

Волочкова добавила, что сразу вызвала врача и ее экстренно отправили в госпиталь.

«И 2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах», — отметила танцовщица.

По словам балерины, после процедуры она вернулась к отдыху.

В 2017 году телеканал НТВ раскрыл стоимость ночи с Волочковой.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!