Культура
 
Последние новости
ЦБ перестал играть против рубля
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Трамп предрек крах экономики в случае импичмента
Киев возложил уничтожение Крымского моста на кавказских «союзников»
Сердобольные дачники поймали вора и заставили его поесть 
Прошедший войну Т-34 опрокинули на военном параде
Школьник-вор заночевал в торговом центре и покусился на гематоген
Жара завершит московское лето 
Стали известны детали дележа 30 миллиардов главного редактора «МК»
Новости партнеров

Волочкову экстренно госпитализировали в Греции

Перейти в «Мою Ленту»
Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в больницу во время отпуска в Греции. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень, с морскими ежами», — рассказала она. По ее словам, ей было страшно смотреть на свою стопу, потому что она была вся в иголках.

Волочкова добавила, что сразу вызвала врача и ее экстренно отправили в госпиталь.

«И 2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах», — отметила танцовщица.

По словам балерины, после процедуры она вернулась к отдыху.

В 2017 году телеканал НТВ раскрыл стоимость ночи с Волочковой.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волочкова выложила голое фото с пляжа
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
НТВ раскрыл стоимость ночи с Волочковой
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

Продажная шкура

Почему начальник должен рисковать собой, а писатель — бояться собственной тени
11:36Сегодня

Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании

23:4021 августа

Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон

08:56Сегодня

Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма

Культура00:0418 августа

«Лолита» и ее оригинал

Что не так с главным романом Владимира Набокова
11:3521 августа

Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

09:35Сегодня

Назван самый высокооплачиваемый актер

15:3222 августа

На «Ночи кино» покажут фильмы о космосе

Культура00:0319 августа

«Москве и Ленинграду предназначалось по шесть атомных бомб»

Как США собирались нанести удар по СССР
10:4621 августа

Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

05:56Сегодня

Режиссер нового «Джеймса Бонда» отказался от фильма из-за споров о России

09:3622 августа

Умерла актриса из «Чумовой пятницы»

Россия
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
От популизма к прагматизму
Пока экономика Кузбасса на распутье, здравый смысл с трудом пробивает дорогу
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
Российская чиновница объяснила закрытие сельской школы фразой «Будущего нет»
Россия не спеша ответит на новые санкции США
Все материалы
Мир
«Американцы такого не потерпят»
 
Родные заподозрили смерть Скрипаля
Лидер ИГ подал голос впервые за год
Присяжный спас соратника Трампа от немедленного заключения
Трамп рассказал о своем отношении к Украине
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну в Донбассе
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
На Украине спрогнозировали «землетрясение в Кремле» из-за военного парада
Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме
Порошенко захотел сильнейшую армию в Европе
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Сбербанк и Давосский форум договорились бороться с киберпреступностью
Credit Suisse открестился от заморозки российских денег
Доллар и евро обвалились
Придуман способ победить дорогой бензин
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Школьник-вор заночевал в торговом центре и покусился на гематоген
Собака по кличке Зло отобрала у заключенных наркотики
Чипы для новых водительских прав обойдутся в 36 миллиардов рублей
Директора психоневрологического интерната посадили за сгоревших пациентов
Все материалы
Наука и техника
Подводная охота
Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Выявлено сокращение жизни человека
Предсказана внезапная глобальная катастрофа
В США признали «напарника» Су-57
Названа главная причина постоянного голода и ожирения
Раскрыты перспективы российских «Тигра», «Медведя» и «Волка»
Все материалы
Спорт
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Усманов вложился в новый футбольный клуб
Новый тренер «Челси» вернул игрокам кетчуп и утренний сон
Серена Уильямс оправдалась за плотный ужин
«Реал» найдет новый клуб 19-летнему украинскому вратарю
Футболисту сошло с рук нацистское приветствие
Жажда крови
Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему
Все материалы
Культура
Продажная шкура
Почему начальник должен рисковать собой, а писатель — бояться собственной тени
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании
Волочкову экстренно госпитализировали в Греции
Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма
Назван самый высокооплачиваемый актер
Все материалы
Интернет и СМИ
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Миллионы сайтов и труды Ленина окажутся под угрозой по инициативе Минкомсвязи
На федеральном ТВ заговорили о сбросе «маленькой бомбочки» на Украину
Порошенко высмеяли в сети за «средневековые» лозунги
Иностранцы распробовали русский мем «Как тебе такое, Илон Маск?»
Все материалы
Ценности
Боевой раскрас
Рокеры, актеры, соблазнители: зачем мужчины подводят глаза и пудрятся
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры
Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность
Неожиданный цвет стал новым трендом года
Ким Кардашьян попыталась вернуть пошлый тренд из 2000-х
Все материалы
Путешествия
Выживают не все
Самые опасные и прекрасные места для походов
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Россиянин добрался до самой популярной в Instagram страны на велосипеде
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
Убитый горем таец прошел 1500 километров ради прощания с любимой
Змеелов пять часов сражался со смертоносной рептилией и победил
Изолированное племя из джунглей впервые попало на видео
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
Все материалы
Автомобили с боковым двигателем
Когда лучший пассажир – это мотор
Cамый дорогой Nissan GT-R
Почему японский штучный суперкар за 900 тысяч евро сделали итальянцы?
Полярные развлечения
Как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух
Быстрые машины японской полиции
Заряженные Субару, Хонды, Мазды, Ниссаны и, внезапно, очень харизматичный Ford
Новому Toyota Land Cruiser заменят «восьмерку» на турбомотор
Hyundai разработает гигантский внедорожник
Chery увеличила гарантию на двигатели до миллиона километров
Все материалы
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Все материалы