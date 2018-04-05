Волочкова выложила голое селфи с пляжа

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram обнаженную фотографию с пляжа в Таиланде. В комментариях к посту артистка заявила, что испытывает счастье, созерцая красоту «в самых роскошных местах, когда никого нет рядом».

Какое счастье-созерцать красоту!🙏🏻👍🏼 А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?🌴😉 Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #пляж Фото опубликовано @volochkova_art

«Какое счастье — созерцать красоту!🙏🏻👍🏼 А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?» — написала Волочкова. Пост 42-летней балерины на момент публикации заметки собрал более восьми тысяч лайков.

В марте бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами артистки, рассказал о ее финансовом положении. По его словам, у балерины есть 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей.

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