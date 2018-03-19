Панин выложил голое селфи с женщиной в ванной

Российский актер Алексей Панин опубликовал в Instagram откровенную фотографию, на которой предстал полностью раздетым в ванной комнате в компании голой женщины. Позже снимок был удален, сообщает «Московский комсомолец» в понедельник, 19 марта.

Отмечается, что публикация артиста набрала более двух тысяч лайков и множество негативных комментариев. Интернет-пользователи напомнили Панину, что у него есть несовершеннолетняя дочь, а экстравагантный поступок назвали несмешным, засомневавшись в адекватности актера.

На момент написания заметки аккаунт Панина в Instagram оказался недоступен.

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В ноябре 2017-го Панин снялся в клипе Стаса Костюшкина вместе с порнозвездой Евой Бергер. В ролике женщина, оказавшаяся любительницей БДСМ, отхлестала артиста плеткой.

40-летний Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».

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