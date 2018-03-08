Панин передумал «валить» из России

Российский актер Алексей Панин остался в стране после своего заявления о том, что он «валит навсегда». Он опубликовал фотографию из своей московской квартиры в Instagram.

Судя по снимку, актер подарил своей дочери гироскутер. «Теперь Нюся на колесах! Ура! Мечта сбылась! Теперь у нас есть гироскутер», — гласит подпись к посту.

При этом из аккаунта было удалено «прощальное видео», на котором Панин с дочерью приехали в аэропорт, чтобы покинуть Россию. В ролике он спрашивал свою дочь, куда они полетят. Девочка назвала наугад страну — Таиланд. Актер уточнил, что направление они пока не выбрали. «Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!» — добавил Панин.

В 2015 году бывшая гражданская жена актера Юлия Юдинцева заявила о похищении дочери. На следующий день Панин опубликовал в соцсетях несколько фото и видео с дочкой с подписью: «С Нюсей все хорошо! Она счастлива!»

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