Панин поддержал Серебрякова и назвал Россию страной хамов

Актер Алексей Панин поддержал Алексея Серебрякова, заявившего, что национальная идея России состоит из силы, наглости и хамства. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовал портал Ruposters.

«Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице... Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в "Азбуке вкуса", потому что это магазин побогаче, а в "Пятерочках" никто не улыбается», — посетовал Панин.

По словам актера, жители России не уважают друг друга, и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою «быдлосилу». «Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила», — подчеркнул он.

Панин выразил сожаление, что не эмигрировал из России, когда у него были деньги. «Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога — только бы вон из этой страны», — отметил он.

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Артист добавил, что Россия — гомофобная страна, люди в ней злые, и жить в ней нельзя.

20 февраля в сети появилось интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер. Артисту возразил Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. Режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова и предложил актеру перестать работать в России.

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