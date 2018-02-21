Панкратов-Черный поспорил с Серебряковым о хамоватых россиянах

Народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился со словами актера Алексея Серебрякова о том, что хамство — национальная идея России. Его слова в среду, 21 февраля, приводит Федеральное агентство новостей.

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный.

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Артист добавил, что многое также зависит от воспитания человека. «Как родители воспитают, таким человек и будет», — подчеркнул он.

Накануне в сети появилось интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6», и в сериале «Мастер и Маргарита».

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