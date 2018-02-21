Бортко предложил «подловатому» Серебрякову перестать работать в России

Режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях актера Алексея Серебрякова, заявившего, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Слова кинорежиссера в среду, 21 февраля, передает RT.

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою Родину», — подчеркнул Бортко.

Режиссер отметил, что Серебряков — хороший артист, но это не означает, что он умен. «Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство», — объявил Бортко.

Ранее со словами Серебрякова поспорил народный артист России Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. «Какая-то интеллигентность у них идет от природы», — отметил он.

Владимир Бортко наиболее известен благодаря фильму «Собачье сердце», который снял в 1988 году. Режиссер также создал сериалы «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург 2: Адвокат». В последнем одну из главных ролей сыграл Серебряков. Актер также снялся в фильме Бортко «Афганский излом».

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