Серебряков назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки

Актер Алексей Серебряков считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 20 февраля.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — сказал Серебряков.

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Артист признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ: «Я нарушил немножко. Я не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку. И я подумал: "Может, у него трое детей, черт его знает"».

Серебряков также высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Актер заявил, что герой сдается и проигрывает власти, потому что он русский. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь», — подчеркнул он.

53-летний Серебряков также снялся в таких картинах, как «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Кроме того, он сыграл русского бандита-иммигранта в британском сериале «МакМафия».

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