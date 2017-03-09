Макаревич назвал тошнотворным слово «патриотизм»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался, что от слова «патриотизм» его тошнит. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру», опубликованном в четверг, 9 марта.

«Мне от слова "патриотизм" хочется пойти потошнить, понимаете?» — заявил Макаревич в ответ на вопрос, сохранился ли у него «патриотизм москвича». Музыкант объяснил, что ощущает себя стопроцентным жителем столицы, добавив, что город сильно изменился за последнее время.

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«От любимых мест мало что осталось. Но с другой стороны, пошел в "Гоголь-центр", заглянул за угол: какая-то потрясающая территория вроде "Винзавода", но не "Винзавод"», — отметил певец.

63-летний Андрей Макаревич — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. В мае 2016 года его группа «Машина времени» выпустила первый за семь лет студийный альбом «ВЫ». Всего в дискографии коллектива 13 студийных пластинок.