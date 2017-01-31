«Машина времени» отпразднует день рождения в Crocus City Hall

«Машина времени», одна из старейших российских рок-групп, отметит свой 48-й день рождения большим концертом в Crocus City Hall. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе коллектива.

Концерт состоится 10 марта. Группа сыграет программу из своих наиболее популярных песен — от самых ранних произведений до композиций с последнего альбома «ВЫ».

На сцену выйдут Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Андрей Державин, Валерий Ефремов, а также гитарист Игорь Хомич, перкуссионист Сергей Остроумов и трубач Александр Дитковский.

В мае 2016 года группа выпустила первый за семь лет студийный альбом («ВЫ»), в который вошли как новые песни («Крысы», «Миром правит любовь»), так и написанная в 1984 году композиция «Чужие среди чужих», и «Там, где светел день», выходившая в 1994 году.