Макаревич решил «огрести дерьма» и сравнил Сталина с Гитлером

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил причину популярности Иосифа Сталина в России. Музыкант опубликовал соответствующий пост в Facebook во вторник, 24 октября.

«Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же», — отметил исполнитель.

По словам Макаревича, Россия не отреклась от лидера СССР, как Германия от Гитлера, из-за итогов Второй мировой войны. «Сталин выиграл войну, Гитлер ее просрал. Ну чисто гипотетически — представьте на секунду, что случилось бы наоборот. Что бы звучало? Похоже, история, как и природа, не имеет отношения к нравственности» — заключил музыкант.

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В комментариях к посту Макаревич подчеркнул, что не пытается определить, кто из двух исторических персон хуже. «Оба хуже», — добавил он.

В сентябре лидер «Машины времени» раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник оружейнику Михаилу Калашникову, появившийся в Москве. В марте Макаревич признался, что от слова «патриотизм» его тошнит.