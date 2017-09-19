Макаревич раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник Калашникову

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал установку памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. Музыкант назвал скульптуру бездарной и уродливой в Facebook во вторник, 19 сентября.

«Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ (автомат Калашникова модернизированный — прим. «Ленты.ру») не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?» — написал Макаревич.

Музыкант также посетовал на то, что скульптура сделана плохо: «Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»

Ранее во вторник в Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника. Скульптура расположена на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Автором композиции выступил народный художник России Салават Щербаков. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает Калашникова, держащего в руках автомат.