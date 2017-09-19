Автор памятника Калашникову посоветовал Макаревичу не лезть в скульптуру

Скульптор Салават Щербаков прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича, назвавшего памятник оружейнику Михаилу Калашникову уродливым и бездарным. Cлова автора композиции приводит RT во вторник, 19 сентября.

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции», — подчеркнул Щербаков.

Он предположил, что Макаревичу могла не приглянуться его работа, потому что у него другие вкусы. «Многим памятник нравится», — отметил скульптор.

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Щербаков добавил, что Калашников создавал оружие для защиты страны от врагов. «Если бы не было Курчатова (физик Игорь Курчатов разработчик советской атомной бомбы, — прим. «Ленты.ру»), если бы не было [Михаила] Кошкина, который сделал танк Т-34, или если бы не было Калашникова, что бы было с нашей страной, сколько бы людей погибло?» — сказал он.

Ранее во вторник Макаревич раскритиковал установку памятника Калашникову в Москве. Музыкант посетовал на то, что скульптура сделана плохо: «Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»

Церемония открытия монумента состоялась в тот же день на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает Калашникова, держащего в руках автомат.

Андрей Макаревич — лидер группы «Машина времени». Он родился в семье архитектора Вадима Макаревича, окончил Московский архитектурный институт. В 1970-х работал архитектором в Государственном институте проектирования театров и зрелищных сооружений.