Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате

Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в плагиате. Об этом он написал в Facebook.

«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место где свет" — мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года», — заявил артист.

Он также для сравнения опубликовал оба видеоролика. По сюжету обоих клипов, лидеры коллективов (Макаревич в случае «Машины времени» и Том Йорк у Radiohead) долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.

Клип Radiohead на трек Lift вышел во вторник. В отличие от видео «Машины времени», в конце ролика двери кабины раскрываются, и там оказывается еще один лифт. Также у Йорка в руках в течение всего пути два мусорных пакета.