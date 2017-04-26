Макаревич возмутился произволу искавших бомбу нижегородских полицейских

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о действиях полицейских, пытавшихся отменить концерт коллектива в Нижнем Новгороде. Детали исполнитель изложил в своем Facebook.

По словам Макаревича, представители правоохранительных органов остановили выступление команды из-за сообщения о заложенном в зале взрывном устройстве.

Согласно посту, ОМОН оцепил зал, после чего сотрудники службы заявили, что бомбы не нашли. Однако через некоторое время начальник нижегородского УВД опроверг эту информацию, указав на необходимость отменить концерт.

«Какие-либо бумаги он подписывать категорически отказывается — он, оказывается, не запрещает, а "рекомендует". О, думаю, как интересно — у нас тут бомба, а он "рекомендует". И словечко-то какое знакомое!» — написал Макаревич.

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3 апреля в день теракта в петербургском метро Макаревич принял решение дать концерт в городе. Музыкант подчеркнул, что отмена выступления пошла бы на руку террористам.

63-летний Макаревич — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. В мае 2016 года его группа «Машина времени» выпустила первый за семь лет студийный альбом «ВЫ».