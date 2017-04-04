Макаревич объяснил питерский концерт в день теракта

Российский музыкант Андрей Макаревич объяснил решение провести концерт в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро. Отмена выступления пошла бы на руку террористам, заявил он на своей странице в Facebook во вторник, 4 апреля.

Материалы по теме «Терпеть не могу самоанализ» Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»

«Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверное, станет безопаснее. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен», — написал Макаревич.

Музыкант отметил, что сегодня никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, потому что «атакам подвергаются места скопления людей».

3 апреля пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин сообщил ТАСС, что не отменять концерт Yiddish Jazz музыканта попросили его поклонники. Он напомнил, что после теракта в 2003 году на рок-фестивале «Крылья» в московском Тушино группа Макаревича «Машина времени» также не стала отказываться от выступления.

Материалы по теме Ленинградское время Почему теракт в Северной столице потряс страну

Ранее в тот же день в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 40 пострадали. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». СМИ назвали возможным исполнителем теракта 22-летнего Акбаржона Джалилова, родившегося в Киргизии, ныне являющегося гражданином России.

Теракт на фестивале «Крылья» произошел 5 июля 2003 года на Тушинском аэродроме. Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы. Погибли 16 человек, 59 пострадали.

63-летний Макаревич — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. В мае 2016 года его группа «Машина времени» выпустила первый за семь лет студийный альбом «ВЫ». Всего в дискографии коллектива 13 студийных пластинок. Yiddish Jazz — сольный проект музыканта.