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Путин возложил цветы у станции «Технологический институт»

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Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в метрополитене. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Глава государства прибыл к выходу станции, где возложил цветы рядом с вестибюлем.

Ранее там же появились букеты и свечи, которые принесли десятки человек в память о погибших.

Путин находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. 3 апреля он провел там переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 11 человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

На станции «Площадь Восстания» также было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, согласно одной из версий, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии. Вероятный исполнитель был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предполагается, что он пронес бомбу в рюкзаке.

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