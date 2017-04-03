Путину доложили о взрывах в метро Петербурга

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрывах, произошедших в метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да. Доложено. Президент работает в Стрельне», — сказал он.

Взрывы произошли на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». Как рассказал источник в правоохранительных органах «Ленты.ру», погибли по меньшей мере пять человек, более 50 пострадали.

«Станция "Черная речка" закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют», — отметил собеседник редакции.

Путин находится в Петербурге с рабочей поездкой. В Стрельне расположен Константиновский дворец, в котором в понедельник состоятся переговоры лидера страны с белорусским коллегой Александром Лукашенко.