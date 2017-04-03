В петербургском метро прогремел взрыв

На станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Есть пострадавшие, уточнил собеседник агентства.
РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой видны раненые, их как минимум семь.
В МЧС сообщили, что на «Сенной площади» произошло задымление, передает РИА Новости.
В администрации метрополитена заявили, что закрыты станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Там также уточнили, что взрыв произошел в вагоне.