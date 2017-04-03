Пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в метро Петербурга

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Станция "Черная речка" закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.

В то же время он не подтвердил информацию о взрыве на станции «Сенная площадь».

«Пока подтверждения этой информации у нас нет. На станции зафиксировано задымление, идет эвакуация», — отметил он.

