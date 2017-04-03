Число погибших при взрывах в петербургском метро возросло до 10

Число погибших при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга возросло до 10. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, среди пострадавших есть дети. «Однако их количество, их имена на данный момент не известны», — добавил собеседник агентства.
До этого сообщалось о гибели пяти человек, а также о 50 пострадавших.
Источник «Ленты.ру» подтверждает информацию о том, что произошел не один, а два взрыва — на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь».
Закрыты восемь станций метрополитена, передает «Интерфакс».