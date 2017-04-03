Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Он уточнил, что речь идет не только о терроризме, но и бытовой и криминальной версиях, сообщает РИА Новости.

«Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — отметил глава государства.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ», — заявил президент, которого цитирует ТАСС.

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По словам Путина, городские власти, если потребуется и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Он также выразил им соболезнования.

Президент находится в Петербурге с рабочей поездкой. Сейчас он проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.

Взрывы произошли на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь» в понедельник, 3 апреля. По неофициальной информации, погибли 10 человек, десятки пострадали.