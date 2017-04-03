Источник рассказал о сработавших в метро Петербурга взрывных устройствах

В петербургском метро сработали два взрывных устройства, они были самодельными и небольшой мощности. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, устройства были подорваны в вагонах поездов на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии.

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В то же время телеканал «Россия 24», на который ссылается агентство, сообщает, что взрывные устройства могли быть начинены поражающими элементами. По данным источника ТАСС, их мощность составила 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте.

Взрывы в петербургской подземке произошли в понедельник, 3 апреля. Число жертв, по последним данным, составило 10 человек, среди пострадавших есть дети. Закрыты восемь станций метрополитена.