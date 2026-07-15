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13:32, 15 июля 2026Россия

Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель

Гусев: Над Воронежской областью сбили высокоскоростную воздушную цель
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Воронежской областью была уничтожена высокоскоростная воздушная цель. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

Губернатор сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в небе над одним из районов на юге Воронежской области была обнаружена и уничтожена высокоскоростная воздушная цель», — написал Гусев. Тип вооружения он не раскрыл.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 15 июля, над регионами России сбили 93 беспилотника самолетного типа. Атаке Вооруженных сил Украины подверглись семь областей.

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