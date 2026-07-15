Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 15 июля 2026Россия

Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье

Житель Батайска, потерявший жену и дочь при ударе ВСУ, не оправился после случившегося
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Житель Батайска Ростовской области, который потерял жену и дочь при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в декабре 2025 года, так и не оправился после случившегося. Об этом сообщил «Царьград».

Украинский беспилотник упал на дом семьи Насридиновых, когда они спали. Больше всего пострадали 51-летняя Наталья и ее 19-летняя дочь Дарья — после удара они успели выбежать на улицу, но обе скончались в больнице. Ранения получил и глава семьи, 54-летний Саид. Вскоре он выздоровел, но уход супруги и дочери его сломал.

«Он мечтает попасть на тот свет, чтобы встретиться с семьей. Мама великолепно готовила, всегда звала много гостей и щедро накрывала на стол, старалась удивить чем-то новеньким. Она была очень яркая женщина», — рассказал сын Саида Артем, который в момент атаки находился в гостях у возлюбленной.

По словам Артема, родительский дом был разрушен до основания, а почти все вещи его сестры уничтожены. Однако в руинах отец нашел футболку дочери, постирал ее и теперь хранит в память о Дарье. Кроме того, каждый день он ходит на кладбище.

В ночь на 18 декабря ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Двое погибли, еще несколько человек получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Обновление Windows заставило компьютеры выключаться
    Сбежавший комбриг ВСУ угрожал расправой детям
    Шашлык на российском теплоходе стоил пассажирам месячной зарплаты
    Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления
    Еврокомиссия призвала США отменить некоторые пошлины
    Женщина похудела на 44 килограмма и раскрыла неожиданную причину своего успеха
    В сборной Англии рассказали о способе остановить Месси
    Взрыв авиабомб общим весом в полтонны в российском регионе попал на видео
    В России захотели запатентовать «Дух Анкориджа»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok