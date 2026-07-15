Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье

Житель Батайска, потерявший жену и дочь при ударе ВСУ, не оправился после случившегося

Житель Батайска Ростовской области, который потерял жену и дочь при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в декабре 2025 года, так и не оправился после случившегося. Об этом сообщил «Царьград».

Украинский беспилотник упал на дом семьи Насридиновых, когда они спали. Больше всего пострадали 51-летняя Наталья и ее 19-летняя дочь Дарья — после удара они успели выбежать на улицу, но обе скончались в больнице. Ранения получил и глава семьи, 54-летний Саид. Вскоре он выздоровел, но уход супруги и дочери его сломал.

«Он мечтает попасть на тот свет, чтобы встретиться с семьей. Мама великолепно готовила, всегда звала много гостей и щедро накрывала на стол, старалась удивить чем-то новеньким. Она была очень яркая женщина», — рассказал сын Саида Артем, который в момент атаки находился в гостях у возлюбленной.

По словам Артема, родительский дом был разрушен до основания, а почти все вещи его сестры уничтожены. Однако в руинах отец нашел футболку дочери, постирал ее и теперь хранит в память о Дарье. Кроме того, каждый день он ходит на кладбище.

В ночь на 18 декабря ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Двое погибли, еще несколько человек получили ранения.