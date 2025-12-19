В российском городе объявили день траура после атаки украинских БПЛА

Глава Кукин: В Батайске 19 декабря объявили днем траура после атаки БПЛА

В Батайске Ростовской области 19 декабря объявили днем траура после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 18 декабря, в результате которой есть жертва и пострадавшие. Об этом заявил глава российского города Валентин Кукин в Telegram-канале.

Он разъяснил, что в городе будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и другие организации откажутся от проведения развлекательных мероприятий и праздничных программ.

Кукин выразил соболезнования родным и близким жертвы. Он пообещал, что семьям пострадавших окажут поддержку со стороны города.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что двое из восьми пострадавших при атаке дронов на регион находятся в очень тяжелом состоянии.

В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих доставили в больницу. Одного из них врачи спасти не смогли.

Вооруженные силы Украины в ночь на 18 декабря ударили БПЛА по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу.