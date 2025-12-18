Реклама

14:55, 18 декабря 2025Россия

Появилась информация о состоянии пострадавших при ночном ударе по российскому региону

Слюсарь: Пострадавшие при атаке на Ростовскую область в очень тяжелом состоянии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двое из восьми пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно», — написал он.

В районах, подвергшихся ударам, введен режим ЧС. На местах созданы оперативные штабы. Слюсарь также поручил в Батайске провести обходы для оценки ущерба.

В ночь на 18 декабря система противовоздушной обороны сбила 47 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего дронов — 31 — удалось засечь и сбить в Брянской области. Пять БПЛА ликвидировали над Черным морем. По четыре беспилотника сбили в Белгородской области и над Крымом, разъяснили в Минобороны. Еще три летательных аппарата уничтожили над Ростовской областью.

