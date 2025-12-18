Названо число уничтоженных над Россией за ночь украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО уничтожили за ночь 47 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами Российской Федерации (РФ). Такое число было названо Минобороны.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — 31 — удалось засечь и сбить в Брянской области. Пять БПЛА ликвидировали над Черным морем.

По четыре беспилотника сбили в Белгородской области и над Крымом, разъяснили в Минобороны. Еще три летательных аппарата уничтожили над Ростовской областью.

В Минобороны России уточнили, что в период с с 20:00 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурными средствами ПВО было сбито 77 украинских дронов.

До этого в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.