07:28, 18 декабря 2025Россия

Названо число уничтоженных над Россией за ночь украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО уничтожили за ночь 47 украинских БПЛА над регионами РФ
Майя Назарова

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами Российской Федерации (РФ). Такое число было названо Минобороны.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — 31 — удалось засечь и сбить в Брянской области. Пять БПЛА ликвидировали над Черным морем.

По четыре беспилотника сбили в Белгородской области и над Крымом, разъяснили в Минобороны. Еще три летательных аппарата уничтожили над Ростовской областью.

В Минобороны России уточнили, что в период с с 20:00 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурными средствами ПВО было сбито 77 украинских дронов.

До этого в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.

