ВСУ за шесть часов атаковали четыре российских региона

Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 8 декабря несколько раз попытались атаковать российские регионы, под ударом оказались четыре области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники фиксировались в небе над регионами России в период с 17:00 до 23:00 по московскому времени. Пять из них были сбиты над территорией Ростовской области. Еще по два летательных аппарата ликвидировали над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

Уточняется, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

В ночь на 8 декабря ВСУ также неоднократно пытались атаковать Россию. Всего было уничтожено 67 летательных аппаратов противника над 11 регионами.