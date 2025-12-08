Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 67 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России десятками дронов. В ночь на понедельник, 8 декабря, средствами противовоздушной обороны было сбито 67 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников сбили над Саратовской областью, 11 — над Ростовской, 9 — над Волгоградской.

Кроме того, по два беспилотника сбили над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом. Еще по одному — над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.

О пострадавших и разрушениях на земле в оборонном ведомстве данных не привели.

Ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся жилой дом после попадания обломков дрона. Предварительно, никто не пострадал.