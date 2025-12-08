Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 8 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали регионы России десятками дронов

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 67 дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России десятками дронов. В ночь на понедельник, 8 декабря, средствами противовоздушной обороны было сбито 67 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников сбили над Саратовской областью, 11 — над Ростовской, 9 — над Волгоградской.

Кроме того, по два беспилотника сбили над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом. Еще по одному — над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.

О пострадавших и разрушениях на земле в оборонном ведомстве данных не привели.

Ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся жилой дом после попадания обломков дрона. Предварительно, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    ВСУ нанесли прицельный удар по ехавшему на велосипеде россиянину

    Восемь человек отправили за решетку из-за хищения выплат у бойцов СВО

    Семейную ипотеку россиянам начнут выдавать по-новому

    В России захотели ограничить время нахождения мигрантов в стране

    Американские компании заявили о желании расширить присутствие в России

    Названа главная проблема американского B-21

    Раскрыт процент бесплодия у россиян

    Названы сферы экономики России с самым сильным кадровым голодом

    Женщина с двумя влагалищами рассказала о своей интимной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok