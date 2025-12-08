В российском городе загорелся жилой дом после попадания обломков дрона

Mash: В Волгограде обломки дрона попали в жилой дом, начался пожар

Украинские беспилотники атаковали Волгоград, в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что обломки одного из дронов попали в жилой трехэтажный дом, в результате чего начался пожар. Также, по данным канала, были выбиты стекла, обвалились балконы и посыпался вход в подъезд.

Информацию об атаке подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Чиновник добавил, что на место происшествия выехали пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования.

Незадолго до этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань в целях безопасности приостановила прием и выпуск самолетов.

Вечером в воскресенье, 7 декабря, Минобороны России сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников над территорией страны.