ВСУ атаковали регионы России

Минобороны: Силы ПВО перехватили 17 беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Больше всего дронов — семь — сбили над Ростовской областью. Еще по четыре беспилотника перехватили над Белгородской и Воронежской областями, по одному — над Брянской областью и над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак были предприняты в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

В ночь на субботу, 6 декабря, украинские дроны атаковали Рязань. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод, в результате повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации «Изомалк-2-ЛИН-800».