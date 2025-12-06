Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

Губернатор Малков: Обломки украинских дронов упали в нескольких районах Рязани

В Рязани произошла серия взрывов. В российском городе силами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 6 декабря, была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Дроны атаковали находящийся в Рязани нефтеперерабатывающий завод. По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в результате атаки повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации «Изомалк-2-ЛИН-800».

Один из летевших в сторону Рязани украинский беспилотный летательный аппарат застрял на дереве. На место происшествия прибыли саперы. Жители российского города предполагают, что целью беспилотника являлась вышка сотовой связи.

Украинский БПЛА врезался в многоэтажку в Рязани

Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани. Момент удара попал на видео. На крыше здания начался пожар. Вооруженные силы Украины атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

В результате атаки семь автомобилей получили повреждения, их засыпало камнями. Также были выбиты стекла в квартирах на верхних этажах многоэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов ВСУ

Обломки дронов упали в нескольких районах Рязанской области, сообщил губернатор российского региона Павел Малков.

Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы Павел Малков Губернатор Рязанской области

Малков напомнил, что в Рязанской области действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Также в ночь на 6 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ в пригороде Воронежа. При падении обломков была повреждена линия электропередачи.

Россия атаковала Украину «Геранями»

Дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). После ударов ракет и беспилотников по объекту энергетики начался мощный пожар. Также сообщается о перебоях с электричеством в Днепропетровске.

Кроме того, российские дроны нанесли удар по объектам железнодорожного узла в Фастове Киевской области. После атаки стало известно об изменении маршрутов пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках Пресс-служба «Украинских железных дорог»

По данным Telegram-канала Shot, в Фастове наблюдаются проблемы с электричеством. Ярко-оранжевое зарево видно за несколько километров. Также уточняется, что Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам. На месте взрыва находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.