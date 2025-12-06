Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

УЗ: После ударов по жд-инфраструктуре в Фастове маршруты поездов изменены

После ударов дронами типа «Герань» по одному из объектов железнодорожного узла города Фастов в Киевской области изменены маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город. Об этом сообщает Украинская железная дорога (УЗ) в официальном Telegram-канале.

«Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках», — отметили в УЗ.

Представители железной дороги также попросили пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и поездах. Движение не останавливается.

В самом Фастове продолжается тревога.

Ранее в сети появились кадры мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове, а также видео с последствиями удара по одному из объектов железнодорожного узла.