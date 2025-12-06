Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 6 декабря 2025Бывший СССР

Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

УЗ: После ударов по жд-инфраструктуре в Фастове маршруты поездов изменены
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Freepik

После ударов дронами типа «Герань» по одному из объектов железнодорожного узла города Фастов в Киевской области изменены маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город. Об этом сообщает Украинская железная дорога (УЗ) в официальном Telegram-канале.

«Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках», — отметили в УЗ.

Представители железной дороги также попросили пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и поездах. Движение не останавливается.

В самом Фастове продолжается тревога.

Ранее в сети появились кадры мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове, а также видео с последствиями удара по одному из объектов железнодорожного узла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

    В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

    Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok