Бывший СССР
02:38, 6 декабря 2025Бывший СССР

Опубликованы кадры последствий удара по объектам железнодорожного узла под Киевом

Марина Совина
В сети появились кадры последствий удара дронов типа «Герань» по одному из объектов железнодорожного узла города Фастов в Киевской области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по объектам под Киевом в ночь на субботу, 6 декабря.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал преимущество Российской армии над украинскими войсками. По его словам, у ВС России по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

До этого стало известно, что расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

