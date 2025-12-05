Реклама

Бывший СССР
23:24, 5 декабря 2025Бывший СССР

Сырский признал преимущество армии России над ВСУ

Сырский: У ВС России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News признал преимущество Российской армии над украинскими войсками.

По его словам, у ВС России по-прежнему в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины. При этом он подчеркнул, что массовое применение беспилотников и их дальность затрудняют эффективное использование артиллерии. Сырский отметил, что в настоящий момент 60 процентов ударов наносится дронами.

Ранее главком ВСУ сообщил, что армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта.

До этого Сырский заявил, что сдача территории является неприемлемым условием для Украины. По его словам, справедливый мир означает «мир без предварительных условий», а также прекращение огня вдоль текущей линии фронта.

