Сырский раскрыл число запускаемых армией России дронов-камикадзе

Главком ВСУ Сырский: Россия ежедневно запускает 4-5 тысяч дронов-камикадзе

Армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Sky News.

Кроме того, ВС России используют от 1,5 тысячи до 2 тысяч беспилотников, сбрасывающих боеприпасы, отметил он.

«Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. На данный момент мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне», — подчеркнул Сырский.

