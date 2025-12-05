Реклама

22:35, 5 декабря 2025

Мощный удар БПЛА по укрытию бойцов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео мощного удара БПЛА по укрытию бойцов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по дому, в котором скрывались украинские военные. Видео разместил Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)».

На кадрах видно, что атака была произведена по многоэтажному строению.

Ранее сообщалось, что российские войска наносят массированные удары фугасными авиабомбами (ФАБ) по Гуляйполю в Запорожской области. Подчеркивается, что огневое воздействие на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращается ни на час. Всего на видео попали не менее 13 ударов ФАБ по городской застройке.

