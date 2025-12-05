Мощный удар БПЛА по укрытию бойцов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео мощного удара БПЛА по укрытию бойцов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по дому, в котором скрывались украинские военные. Видео разместил Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)».

На кадрах видно, что атака была произведена по многоэтажному строению.

Ранее сообщалось, что российские войска наносят массированные удары фугасными авиабомбами (ФАБ) по Гуляйполю в Запорожской области. Подчеркивается, что огневое воздействие на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращается ни на час. Всего на видео попали не менее 13 ударов ФАБ по городской застройке.