Удары российских ФАБ по Гуляйполю попали на видео

Российские войска наносят массированные удары фугасными авиабомбами (ФАБ) по Гуляйполю в Запорожской области. Кадры бомбардировки опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Отмечается, что удары по городу нанесли силы 11 гвардейской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны группировки войск «Восток». Как отметили авторы сообщения, огневое воздействие на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращается ни на час.

Всего на видео попали не менее 13 ударов ФАБ по городской застройке.

Ранее скандальный полковник ВСУ Виталий Манько заявил, что отступление сил территориальной обороны (ТрО) украинских войск в Гуляйполе стало большой проблемой для обороны в Запорожской области. Он добавил, что силы ТрО также отступили из Ровнополья.