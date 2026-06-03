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10:00, 3 июня 2026Экономика

Некоторые виды масел подорожали до максимума

Всемирный банк: Подсолнечное масло подорожало до максимума с 2022 года
Кирилл Луцюк

Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

В последний месяц весны средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое и соевое масла выросли до максимумов с 2022 года. Эти данные Всемирного банка процитировало «Прайм».

Средняя стоимость подсолнечного масла поднялась на 1,3 процента относительно апреля и достигла 1505 долларов за тонну. Рапсовое масло подорожало на 8,7 процента, до 1472,53 доллара за тонну.

Что касается соевого масла, то его майская средняя цена прибавила 7,4 процента к уровню второго весеннего месяца и составила 1775,26 доллара за тонну.

В I квартале 2026 года средние цены на оливковое масло в российской рознице упали на 14,5 процента. В итоге оно подешевело до 1519 рублей за литр.

По итогам 2026 года растительные масла в России могут вырасти в цене на пять-восемь процентов. Однако ценового шока не случится, так как стоимость этих масел будет корректироваться умеренно и растянется во времени.

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