Стало известно о возвращении в Литву военнослужащих США

Каунас сообщил, что получил заверения о возвращении в Литву более тысячи военных США

В Литву будут возвращены более тысячи военных США. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас, передает Lrt.lt.

«Что они будут, такие заверения есть. А когда именно, какими силами и в каком объеме — обо всем этом мы сообщим», — отметил глава ведомства.

Каунас добавил, что Прибалтика имеет критически важное значение как для НАТО, так и для Соединенных Штатов. По его словам, оборонное сотрудничество с ними остается прочным.

Ранее стало известно, что США приступили к выводу своих военнослужащих из Литвы. В рамках ротации страну покинет более тысячи американских военных и техники.