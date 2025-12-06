Реклама

02:40, 6 декабря 2025

Опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева под Киевом

Появились новые кадры мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове под Киевом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове Киевской области. Кадры разместил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам ракетами и дронами-камикадзе «Герань».

SHOT подчеркивает, что в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Ярко-оранжевое зарево видно за несколько километров.

Кроме того, отмечается, что в месте взрыва находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.

До этого расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

