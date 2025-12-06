Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани, на крыше дома пожар

Украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На крыше здания начался пожар. ВСУ атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

В результате атаки были повреждены автомобили, их засыпало камнями. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.