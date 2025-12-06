Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 6 декабря 2025Россия

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани, на крыше дома пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На крыше здания начался пожар. ВСУ атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

В результате атаки были повреждены автомобили, их засыпало камнями. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Госдеп подтвердил новую дату переговоров с Украиной

    В Индии оскорбились поведением Запада из-за визита Путина

    В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже» из-за наркотиков

    Опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева под Киевом

    Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

    Опубликованы кадры последствий удара по объектам железнодорожного узла под Киевом

    Исход конфликта на Украине описали словами «Россия поставит Европу на колени»

    В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера

    Названа возможная цель атаковавших Рязань БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok