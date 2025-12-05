В Минобороны раскрыли подробности о ночной воздушной атаке ВСУ на Россию

Минобороны России: Средства ПВО за ночь сбили 41 беспилотник ВСУ

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее краснодарский оперштаб сообщил, что в Темрюке в результате ночной атаки ВСУ повреждена портовая инфраструктура. В тушении начавшегося пожара задействовали 32 человека. Пострадавших, предварительно, нет.

В Ростовской области дроны сбили в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, мирные жители не пострадали. В Самарской области о звуках взрывов и стрельбе сообщали жители Сызрани. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.