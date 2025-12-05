Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

Shot: Серия взрывов и звуки стрельбы прозвучали в районе Сызрани

Серия взрывов и звуки сирены прозвучали в районе города Сызрань в Самарской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Согласно информации очевидцев, громкие звуки раздались в южной и западной части города. По словам местных жителей, они услышали 5-7 взрывов и стрельбу. В городе звучала сирена воздушной опасности.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее ночью стало известно, что в двух районах Краснодарского края — Славянском и Темрюкском — прогремели взрывы. Сообщается, что прозвучало около пяти взрывов, они сопровождались яркими вспышками и звуком мотора. По предварительным данным, в регионе отражают атаку украинских беспилотников, их сбивают на подлете.