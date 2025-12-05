Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:39, 5 декабря 2025Россия

Жители российского региона сообщили о взрывах и вспышках

Shot: Краснодарский край атаковали беспилотники, в регионе звучат взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В двух районах Краснодарского края — Славянском и Темрюкском — прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что прозвучало около пяти взрывов, они сопровождались яркими вспышками и звуком мотора. По предварительным данным, в регионе отражают атаку украинских беспилотников, их сбивают на подлете.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее украинские дроны атаковали Курск. Предварительно, обломки сбитых беспилотников повредили окна в частных домах и машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Рыбакам попалась пятитонная акула

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok