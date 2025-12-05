Жители российского региона сообщили о взрывах и вспышках

Shot: Краснодарский край атаковали беспилотники, в регионе звучат взрывы

В двух районах Краснодарского края — Славянском и Темрюкском — прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что прозвучало около пяти взрывов, они сопровождались яркими вспышками и звуком мотора. По предварительным данным, в регионе отражают атаку украинских беспилотников, их сбивают на подлете.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее украинские дроны атаковали Курск. Предварительно, обломки сбитых беспилотников повредили окна в частных домах и машину.