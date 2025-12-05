Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

В Темрюке из-за атаки украинских дронов повреждена портовая инфраструктура

В Темрюке в результате атаки украинских беспилотников была повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Вследствие удара начался пожар, в тушении задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте происшествия находятся специальные и экстренные службы.

Сотрудников эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае. По словам местных жителей, они были слышны в Славянском и Темрюкском районах и сопровождались яркими вспышками и звуком мотора.